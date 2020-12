En parallèle de la question environnementale, celle de l’avenir de l’usine même demeure. Pour le collectif « Usine du Sud = usine pays », si aucune alternative n’est apportée à Trafigura, l’usine doit être mise en sommeil. Un positionnement inacceptable pour l’Usoenc, l’UT CFE-CGC, la CST-FO et la Cogetra, signataires d’un communiqué qui appelle les acteurs à faire preuve de responsabilité en trouvant « une solution qui aille dans le sens de l’entreprise et de ses salariés ».

L’idée circule également qu’une fermeture pure et simple serait souhaitable. Selon nos confrères des Nouvelles calédoniennes, la fermeture a été sérieusement envisagée et une estimation du coût pour Vale a été faite. Au bas mot, cela reviendrait à entre un et deux milliards de dollars (100 à 200 milliards de francs). Une estimation basse de ce que pourrait coûter le démantèlement de l’usine et qui ne prend même pas en compte le volet environnemental. On est donc bien loin des garanties environnementales exigées par la province qui sont passées de 8 à 16 milliards de francs. Une offre d’emploi pour un ingénieur planificateur à Yaté « pour assurer la préparation d’arrêt majeur et définir l’ensemble des tâches à effectuer » tend à confirmer que l’industriel prend cette option très au sérieux.

Didier Ventura, directeur général délégué de Vale NC, a par ailleurs indiqué au JT de Caledonia que l’unité d’acide n’avait de perspectives que pour quatre à cinq jours, tout au plus. Faute de pouvoir fonctionner correctement en raison des blocages et du manque d’approvisionnement en minerai, l’acide ne peut être consommé et doit être stocké. Une fois les pleines capacités de stockage atteintes, l’unité devra fermer, ce qui devrait entraîner la fermeture du reste des installations. Comme l’a souligné le directeur délégué, il faudrait compter un mois, voire plus, pour remettre l’usine en service.