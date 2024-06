Une tribune pour sauver la santé

Environ 300 professionnels de santé ‒ médecins, sage-femmes, aides-soignants, infirmiers, kinésithérapeutes, psychologues ou encore présidents d’associations de malades ‒ lancent un appel dans une tribune datée du jeudi 13 juin pour « pouvoir continuer à vous soigner ». Et partagent leurs inquiétudes concernant la prise en charge de la santé.

« Les conséquences systémiques des événements menacent d’anéantir tout ce que nous avons durement et patiemment construit », estiment les soignants. Avant cette crise, la Nouvelle-Calédonie n’était déjà plus en capacité de financer le Ruamm, et les mesures structurelles envisagées afin de pérenniser le modèle, comme le plan Do Kamo, ont pris du retard. Afin de pouvoir continuer à assurer leur mission, ils demandent que les violences cessent et que les structures de soins soient préservées. Ils recommandent aux élus de mettre la Cafat sous tutelle de l’État, puisque la Nouvelle-Calédonie n’a plus d’argent. « Sans visibilité financière sur l’équilibre des comptes sociaux et sans certitude de se faire payer, aucun professionnel de santé ne pourra continuer à travailler. »