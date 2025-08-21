Une tournée aux îles pour expliquer le déménagement d’Aircal

Le président du gouvernement, Alcide Ponga, a entamé une tournée d’informa- tion dans le cadre du futur déménagement d’Air Calédonie vers Tontouta et la refonte du dispositif de continuité territoriale. Ce déplacement concerne les îles Loyauté et l’île des Pins et a débuté ce lundi 18 août avec une rencontre des élus à la province des Îles à Lifou. La réunion visait à les informer de l’état d’avancement et les implications concrètes de ce déménagement, à expliquer les changements attendus pour la continuité territoriale, à les sensibiliser aux enjeux économiques, sociaux et territoriaux et à recueillir leurs observations et attentes. Une partie des interlocuteurs a exprimé sa vive opposition au projet. Une enquête est par ailleurs menée par un cabinet de consultants auprès des passagers à l’aéroport de Magenta pour connaitre leurs préférences en matière de transport pour rejoindre l’aéroport de La Tontouta.