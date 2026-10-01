Une stèle pour le kaneka

Comme ce fut le cas pour les 30 ans, une stèle a été dévoilée lors du lancement des 40 ans du kaneka, sur le site de Daadè, à Nonhoué, à Canala, jeudi 24 septembre. Elle a été réalisée par le sculpteur Teddy Diaiké, originaire de la commune. Elle représente ce « patrimoine commun » et « cette musique qui transcende, réalisée avec des éléments que l’on retrouve dans la nature », souligne le maire, Caril Beronon.

L’idée, avec la célébration des 40 ans du kaneka, est de « continuer le travail fait par Jean-Marie Tjibaou en 1975, avec Melanesia 2000, en montrant notre culture ». D’après les estimations de la mairie, l’évènement a rassemblé environ 3 600 personnes, vendredi 25 septembre.