Là encore, si l’énergie déployée est bien réelle des incompréhensions demeurent et des questions restent sans réponse. Ainsi on peut s’interroger de la reprise tardive des vols cette semaine sachant que les hôtels se sont littéralement vidés (556 personnes mardi 28 avril, 423 mercredi 29, 414 jeudi 30, 114 lundi 4 et mardi 5 mai), et alors que des personnes attendent depuis deux mois et que cette attente allonge encore la durée et donc le coût des opérations.

Quid, par ailleurs, des étudiants désirant rentrer, qui font l’objet d’un recensement à part ? Combien sont-ils et quand vont-il pouvoir revenir ? Ceux qui doivent partir en août pourront-ils le faire ? Idem pour les agents de l’État qui doivent prendre la relève (militaires, enseignants, etc.) ? Combien sont-ils, quand arriveront-ils et comment, précisément, vont s’organiser les relèves ? Les hôtels, qui doivent normalement être réquisitionnés jusqu’à mi-juin, le seront-ils plus longtemps ? Que ferons-nous des personnes après, seront-elles placées à domicile ?

Ce sont des informations que les Calédoniens sont en droit d’obtenir et qu’ils n’ont toujours pas à ce jour, malgré leur importance sur le plan sanitaire et financier. Rappelons, en effet, que le coût pour la collectivité des rapatriements a été évalué à 1,5 milliard de francs au total en prévisionnel par les élus du Congrès et qu’un nouveau confinement dû à propagation de l’épidémie serait pour le moins dramatique.