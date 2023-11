Une sexagénaire à la dérive au large de Bourail

Les secours ont sauvé une femme de 67 ans qui dérivait sur sa plate depuis cinq heures, mercredi 15 novembre. Le Gardian des Forces armées de Nouvelle-Calédonie (Fanc), l’hélicoptère de la Sécurité civile et un bateau des sauveteurs en mer ont été mobilisés par le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (COSS) pour lui venir en aide. Son embarcation de 4 mètres a été repérée à trois miles du récif à hauteur de Nessadiou, à Bourail, grâce à une fusée de détresse. La victime a été prise en charge « saine et sauve », mais « fatiguée », indiquent les secours. Le COSS insiste sur l’importance de la VHF marine lors de toute sortie en mer et rappelle que les plates ne sont pas adaptées en dehors du lagon.