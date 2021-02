Plus qu’un « énième Grenelle en forme d’état des lieux », le collectif et l’UFFO exigent une structuration en profondeur du système de gouvernance et la création d’un secteur exclusivement dédié aux droits des femmes au gouvernement pour lutter non seulement contre les violences physiques et sexuelles, mais également contre les violences institutionnelles et politiques, le sexisme, les stéréotypes et les discriminations.

Isabelle Champmoreau, seule femme de ce nouvel exécutif, s’est exprimée avec émotion indiquant partager ce combat, « d’abord parce que c’est un droit et puis parce que partout où il y a des femmes au pouvoir, les chiffres montrent qu’il y a une meilleure éducation et une meilleure santé ». L’élue a déclaré qu’elle espérait travailler pour cette cause. Elle a en revanche interloqué son auditoire en insistant sur le fait qu’elle ne se qualifiait pas de fémininste, « parce qu’on dirait qu’on est des sortes de féministes ou harpies ». Les clichés ont la vie dure.

C.M.