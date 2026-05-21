Une série de mesures pour assurer la sécurité des Nouméens

Une étude va être financée par la province Sud et la ville de Nouméa afin de faire face au risque requin. « Aujourd’hui, c’est un sujet qui défraie la chronique […]. Il faut essayer de quantifier le nombre de requins, savoir s’il faut les baguer et si leur parcours en mer a évolué », a indiqué Sonia Lagarde, maire de Nouméa, lors d’une visite effectuée aux abords du Nouméa Resort & Spa (ancien Méridien) avec la présidente de la province Sud Sonia Backès, mercredi 20 mai.

Elles ont aussi annoncé la mise à disposition d’un faré de l’hôtel (appartenant à la SHN, la Société des hôtels de Nouméa, NDLR) pour accueillir les pompiers de Nouméa. « La guérite qui se trouve entre les deux hôtels n’est pas satisfaisante. Ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas les meilleures », souligne Sonia Lagarde. Un nouveau bateau de surveillance va également être cofinancé par les deux collectivités, pour remplacer l’ancien, « vieillissant ».

En parallèle, une réflexion est en cours pour installer un filet anti-requin à l’île aux Canards. Plus tôt dans la matinée, elles se sont rendues à l’hôtel de police de Nouméa. L’occasion de discuter avec les stewards urbains, qui sécurisent le centre-ville et d’autres quartiers en vélo. Sonia Backès a annoncé vouloir gonfler leurs effectifs et compléter leurs moyens de transport avec des vélos électriques, ce qui permettra « d’augmenter leur périmètre géographique et leur capacité de réaction ».