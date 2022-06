Dimanche matin, la statue de la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur sera dévoilée sur la place de la Paix, l’ancien square Olry, en centre-ville de Nouméa. L’aboutissement d’une mobilisation de plusieurs années pour les familles, la mairie et le sculpteur, Fred Fichet. Le moment devrait être chargé en émotion avec une dimension spirituelle, historique et, pour certains, personnelle.

Cette statue s’imposera ensuite à nous tous. Comme un rappel permanent de l’accomplissement

de ces grands hommes, comme un appel à surpasser encore et toujours les divisions identitaires, politiques, dans l’intérêt de tous. Le moment est le bon alors que nous allons entamer une nouvelle phase institutionnelle. La cérémonie de dimanche est une occasion en or pour leur rendre hommage et pour se rassembler, ce qui est malheureusement trop rare. Espérons que les Calédoniens seront nombreux.