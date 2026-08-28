[DOSSIER] Une seconde voie routière comme axe économique et politique

L’ACM, association Citoyen mondorien, est née il y a dix ans, dans le sillage de l’affaire Decoiré* et le mois de blocage de la RP1, à Saint- Louis, dans une commune déjà éprouvée par le conflit autour de l’usine Vale. Les répits seront rares ensuite : événements à l’usine du Sud en 2020-2021, puis révolte de 2024, marquée par 43 jours d’incidents et neuf mois de blocage.

L’association présidée au départ par Jean- Jacques Locker (2016-2020), défend les habitants du Mont-Dore et les usagers de la RP1. Elle réclame la libre circulation, la défense de leurs intérêts et la relance économique du sud du Mont-Dore où résident quelque 12 000 personnes. Il faut « empêcher le Mont-Dore de mourir », retrace Alex Buisset, membre actuel de l’ACM. La seconde voie routière vers le Grand Sud est présentée comme le moyen d’y parvenir.

« RÉSEAUX PERFORMANTS »

« Quand vous recherchez sur internet comment développer une zone d’activité économique, la première phrase qui sort c’est ‘d’avoir des réseaux routiers performants’ », avance Gaël Beaufils, président par intérim de l’association, qui revendique un millier de membres, dont 400 « très actifs ».

Le 12 août, il a défendu le projet au Conseil économique, social et environnemental, avec Jean-Luc Chevalier et Alex Buisset. « Le président a admis que c’est la seule région de Nouvelle-Calédonie qui n’a pas deux voies. Qui penserait que ça ne sert à rien ? Personne ! Il n’y a pas de possibilité de développement s’il n’y en a pas une », explique Alex Buisset.

L’ACM parle plus volontiers d’une « voie de développement économique » que d’une « voie de contournement », « terme technique », utilisé au fil du temps par Florent Perrin, président de 2020 à 2026, la province Sud ou Générations NC dans divers communiqués et les médias pour évoquer le contournement de Saint-Louis. « La période des émeutes a effectivement exacerbé le problème, décrit Alex Buisset. Mais quand La Coulée déborde, on est bloqués, quand il y a un accident de la route, on est bloqués. Et dernièrement on se disait, s’il y a un feu, comme en Métropole, on ne pourra pas évacuer. »