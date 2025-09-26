Une reprise qui peine à montrer des signes positifs

L’insurrection a précipité la déliquescence de l’économie calédonienne qui connaissait des difficultés structurelles depuis plusieurs années. L’arrêt quasi total des activités minières et métallurgiques, dont les exportations ont chuté de 45 % en 2024, traduit l’enrayement d’un des principaux moteurs de l’économie. © M.D.

Depuis plusieurs semaines, le membre du gouvernement Christopher Gygès souligne que l’économie calédonienne montre « des signes de frémissement » d’un redémarrage. Un discours volontariste destiné à rassurer après les émeutes et les fermetures d’entreprises. Mais les données présentées lors du récent Rendez-vous de l’économie à la Chambre de commerce et d’industrie, jeudi 18 septembre, croisées avec celles de l’Institut d’émission d’outre-mer et des banques, dressent un tableau plus sombre : emploi en berne, consommation affaiblie, nickel sinistré et banques fragilisées.

La statistique est sans appel. « Suite aux émeutes, nous avons vraiment connu un effondrement. C’est moins 15 % d’emplois dans le secteur privé. Cela représente 11 000 emplois dans un premier temps. Nous en avons regagné un peu au premier trimestre 2025, mais c’est finalement peu par rapport à ce que l’on pouvait attendre dans le cadre d’un début de reprise », a souligné Élise Desmazures, directrice de l’Isee, l’Institut de la statistique et des études économiques. À noter, les chiffres inquiétants du recul de l’emploi dans la construction et dans l’industrie, qui ont respectivement perdu 32 et 28 % de leurs effectifs. Dans le secteur public, « la diminution est moins forte, elle est de 9 %. Et ce qu’on constate pour l’instant, sur le deuxième trimestre de l’année 2025, c’est une perte de 500 emplois. Donc, nous sommes à 2 000 emplois perdus dans le secteur public ».

Le chômage de droit commun, qui concernait environ 3 000 personnes début 2024, a explosé. « Nous avons un dispositif spécifique exactions qui arrive avec un pic à 7 000 personnes et qui, depuis, diminue », explique la directrice de l’Isee tout en alertant sur une diminution en trompe-l’œil. « Ce ne sont pas des gens qui ont forcément retrouvé un emploi. Au contraire, insiste-t- elle. Et les gens vont se retrouver en fin de droits du chômage ».

NICKEL ET COMMERCE EXTÉRIEUR EN BERNE

La métallurgie, cœur de l’économie, a également dû encaisser le choc. « En 2024, nous avons une chute de la production métallurgique et, bien sûr, une chute des exportations. » Les données confirment l’ampleur du recul. Entre janvier et juillet 2023 et 2025, l’Isee enregistre une baisse de 40 % des importations et 45 % des exportations (essentiellement liée au ralentissement des activités minières et métallurgiques). Une contraction de la balance commerciale qui pourrait durer, selon Élise Desmazures, qui souligne également que « ce sont des chiffres très importants ».

Le tourisme avait retrouvé des couleurs en 2023 avec 125 000 visiteurs hors croisiéristes. L’insurrection a mis un coup d’arrêt à cette dynamique porteuse d’espoirs. Selon l’Institut de la statistique et des études économiques, seuls 9 760 touristes ont été enregistrés au premier trimestre 2025 contre 16 100 un an plus tôt, soit un recul de 62 %.

La consommation fléchit. Un marqueur assez fort.

La consommation intérieure suit la même tendance. « Quand on compare 2024 à 2023, on est à moins 8,1 % pour la consommation des ménages. (…) Lorsqu’on calcule ces mêmes données sur les sept premiers mois de l’année, jusqu’à juillet 2025, on est encore en baisse de 8 % », relève Élise Desmazures. Une problématique centrale compte tenu d’un poids conséquent : selon les experts, près de deux tiers de la richesse produite par la Nouvelle-Calédonie sont liés à la consommation.

L’investissement, qui pèse un tiers de la croissance, suit la même trajectoire. « On est entre moins 20 et moins 25 % d’investissements », pointe Fabrice Dufresne, directeur de l’IEOM, l’Institut d’émission d’outre-mer. Les transactions immobilières sont paralysées : « Au premier trimestre 2025, le nombre de transactions représente le quart de ce qu’on avait en 2023 ».

S’ajoute l’inflation. Selon la directrice de l’Isee, l’évolution des prix à la consommation est aujourd’hui stable, autour de 1 %, mais elle pèse différemment selon les ménages. Pour les familles modestes, de plus en plus nombreuses, le ressenti est plutôt entre 4 et 5%.

BANQUES ET ASSURANCES SOUS PRESSION

Tous ces éléments ne dessinent pas un chemin de reprise, même s’il est encore trop tôt pour établir des perspectives de croissance pour 2025. Les derniers travaux du Cérom, qui regroupe l’Agence française de développement, l’IEOM et l’Isee, tendent en revanche à confirmer une chute brutale du produit intérieur brut (PIB) de 10 à 15 % en 2024. Un chiffre moins catastrophique qu’anticipé grâce aux dispositifs publics qui ont limité la casse.

La Sogefom, fonds de garantie et filiale de l’AFD, a accompagné « plus de 800 entreprises » et garanti « 15 milliards de crédits », avec une quotité portée à « 85 % ». « Sans cette garantie, 82 % des crédits n’auraient pas été accordés », a rappelé Thomas de Gubernatis, directeur de l’AFD en Nouvelle-Calédonie.

La crise n’a pas épargné les banques, piliers de l’économie locale, désormais fragilisées. « Les quatre banques de la place sont en perte sur l’année 2024 », a reconnu Régis Buquet, directeur général de la BNC et président de la Fédération bancaire française en Nouvelle-Calédonie. « Le coût du risque pour les quatre principales banques de la place s’élève à 15 milliards ». À cela s’ajoutent « plus de 60 milliards de crédits sur lesquels il y a des difficultés ». Le taux de créances douteuses atteint des sommets : « À fin juin 2025, on est à 8,2%. C’est un taux extrêmement élevé, le taux le plus élevé de l’ensemble ultramarin ».

Pour 2025, l’objectif est de renouer avec une situation financière plus saine. Mais comme le souligne Régis Buquet, « nous n’allons pas retrouver les capacités bénéficiaires des années précédentes ». D’autant que la baisse des taux d’intérêt décidée par l’IEOM et répercutée par les banques auprès des clients, combinée à un coût du risque élevé, réduit les marges. Les banques en appellent à l’IEOM pour accéder à des liquidités à moindre coût et à plus long terme.

Les banques de la place elles aussi accusent le coup.

Si le président de la FBF assure que les « banques sont solides », elles ne sauraient porter seules la sortie de crise. Fabrice Dufresne constate en particulier un « credit crunch », à savoir une contraction de l’encours de crédits, source de revenus essentielle au système bancaire. Combiné à une accélération des défauts de paiement, l’impact pourrait être significatif.

Jusqu’à présent, les ménages ont été relativement protégés par les reports d’échéances et les dispositifs publics. « Tout au long de 2024 et début 2025, il y a eu des revenus de remplacement (…) qui ont permis de faire face aux échéances de crédit », a rappelé Régis Buquet. Mais cette digue se fissure : « Il n’y a plus le chômage partiel spécifique. Les droits et les capacités de reporter les crédits, maintenant, sont quasiment épuisés ». Conséquence : « Un grand nombre de crédits immobiliers vont avoir des difficultés à être remboursés, faute de revenus et de capacité à reporter ».

ABSENCE DE PERSPECTIVES

Pourtant, tout n’est pas noir. Plusieurs chefs d’entreprise présents à la CCI ont exprimé leur volonté de relancer ou développer leur activité. « Nous avons de nombreux entrepreneurs qui viennent nous voir, qui nous disent : si demain il y a la visibilité, je voudrais reconstruire, agrandir, racheter, exporter ou implanter », a souligné le président de la FBF.

Reste que ces projets demeurent conditionnés à de nombreux facteurs, à commencer par la stabilité politique. Le risque bancaire et la capacité de s’assurer constituent d’autres freins majeurs. Un chef d’entreprise a souligné le refus des banques de le suivre malgré un carnet de commandes assuré sur plusieurs mois. La banque estime son risque trop élevé, en raison de la situation de son client, la province Nord, l’une des principales collectivités. Les délais de paiement et les incertitudes budgétaires constituent un frein important.

Les assurances représentent également un verrou. Alors qu’une grande partie des dossiers concernant les destructions ont été traités, c’est loin d’être le cas pour ceux relevant des pertes d’exploitation. Une différence qui s’explique notamment par l’obligation de reprise pour être indemnisé. Mais pour reprendre, les chefs d’entreprise doivent pouvoir se réassurer, en particulier sur le risque « émeutes ». Et à leur tour, sans assurance, les banques ne peuvent s’engager, conduisant à une impasse.

Si les responsables politiques évoquent régulièrement cette difficulté, aucune solution n’a encore été trouvée. Régis Buquet a indiqué que des discussions avaient été engagées entre France assureur et la Caisse centrale de réassurance pour créer un fonds de garantie de réassurance inscrit en loi de finances.

Une fois encore, le regard se tourne vers le politique, dans l’archipel comme dans l’Hexagone. Un certain nombre de chefs d’entreprise s’agacent des réponses apportées. C’est notamment le cas du dispositif d’auto-assurance récemment adopté par le Congrès. « C’est une honte de sortir quelque chose comme ça », s’énerve un dirigeant de société. Il estime que beaucoup de mesures prises sont désordonnées. Une absence de cap et de vision que résumait Stéphane Yoteau, vice-président de la CCI : « Le vent n’est jamais favorable pour celui qui ne sait pas où il va ».

Mathurin Derel