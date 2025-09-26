Une reprise qui peine à montrer des signes positifs

La statistique est sans appel. « Suite aux émeutes, nous avons vraiment connu un effondrement. C’est moins 15 % d’emplois dans le secteur privé. Cela représente 11 000 emplois dans un premier temps. Nous en avons regagné un peu au premier trimestre 2025, mais c’est finalement peu par rapport à ce que l’on pouvait attendre dans le cadre d’un début de reprise », a souligné Élise Desmazures, directrice de l’Isee, l’Institut de la statistique et des études économiques. À noter, les chiffres inquiétants du recul de l’emploi dans la construction et dans l’industrie, qui ont respectivement perdu 32 et 28 % de leurs effectifs. Dans le secteur public, « la diminution est moins forte, elle est de 9 %. Et ce qu’on constate pour l’instant, sur le deuxième trimestre de l’année 2025, c’est une perte de 500 emplois. Donc, nous sommes à 2 000 emplois perdus dans le secteur public ». Le chômage de droit commun, qui concernait environ 3 000 personnes début 2024, a explosé. « Nous avons un dispositif spécifique exactions qui arrive avec un pic à 7 000 personnes et qui, depuis, diminue », explique la directrice de l’Isee tout en alertant sur une diminution en trompe-l’œil. « Ce ne sont pas des gens qui ont forcément retrouvé un emploi. Au contraire, insiste-t- elle. Et les gens vont se retrouver en fin de droits du chômage ». NICKEL ET COMMERCE EXTÉRIEUR EN BERNE La métallurgie, cœur de l’économie, a également dû encaisser le choc. « En 2024, nous avons une chute de la production métallurgique et, bien sûr, une chute des exportations. » Les données confirment l’ampleur du recul. Entre janvier et juillet 2023 et 2025, l’Isee enregistre une baisse de 40 % des importations et 45 % des exportations (essentiellement liée au ralentissement des activités minières et métallurgiques). Une contraction de la balance commerciale qui pourrait durer, selon Élise Desmazures, qui souligne également que « ce sont des chiffres très importants ». Le tourisme avait retrouvé des couleurs en 2023 avec 125 000 visiteurs hors croisiéristes. L’insurrection a mis un coup d’arrêt à cette dynamique porteuse d’espoirs. Selon l’Institut de la statistique et des études économiques, seuls 9 760 touristes ont été enregistrés au premier trimestre 2025 contre 16 100 un an plus tôt, soit un recul de 62 %.

La consommation intérieure suit la même tendance. « Quand on compare 2024 à 2023, on est à moins 8,1 % pour la consommation des ménages. (…) Lorsqu’on calcule ces mêmes données sur les sept premiers mois de l’année, jusqu’à juillet 2025, on est encore en baisse de 8 % », relève Élise Desmazures. Une problématique centrale compte tenu d’un poids conséquent : selon les experts, près de deux tiers de la richesse produite par la Nouvelle-Calédonie sont liés à la consommation. L’investissement, qui pèse un tiers de la croissance, suit la même trajectoire. « On est entre moins 20 et moins 25 % d’investissements », pointe Fabrice Dufresne, directeur de l’IEOM, l’Institut d’émission d’outre-mer. Les transactions immobilières sont paralysées : « Au premier trimestre 2025, le nombre de transactions représente le quart de ce qu’on avait en 2023 ». S’ajoute l’inflation. Selon la directrice de l’Isee, l’évolution des prix à la consommation est aujourd’hui stable, autour de 1 %, mais elle pèse différemment selon les ménages. Pour les familles modestes, de plus en plus nombreuses, le ressenti est plutôt entre 4 et 5%. BANQUES ET ASSURANCES SOUS PRESSION Tous ces éléments ne dessinent pas un chemin de reprise, même s’il est encore trop tôt pour établir des perspectives de croissance pour 2025. Les derniers travaux du Cérom, qui regroupe l’Agence française de développement, l’IEOM et l’Isee, tendent en revanche à confirmer une chute brutale du produit intérieur brut (PIB) de 10 à 15 % en 2024. Un chiffre moins catastrophique qu’anticipé grâce aux dispositifs publics qui ont limité la casse. La Sogefom, fonds de garantie et filiale de l’AFD, a accompagné « plus de 800 entreprises » et garanti « 15 milliards de crédits », avec une quotité portée à « 85 % ». « Sans cette garantie, 82 % des crédits n’auraient pas été accordés », a rappelé Thomas de Gubernatis, directeur de l’AFD en Nouvelle-Calédonie.