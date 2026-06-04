Une reprise progressive des vols vers Lifou

Les ordres du grand chef de Wetr, demandant la levée des blocages sur le site de l’aérodrome de Wanaham, n’auront pas suffi. Le comité de coordination coutumière Ne Drehu a pris la décision, lundi 1er juin, de continuer sa mobilisation. « Notre revendication n’a pas été écoutée, donc nous continuons », a indiqué Guillaume Waminya, son président.

Dans un communiqué publié le 31 mai, le grand chef du district de Wetr, Ukeinesoti Sihaze, avait ordonné la levée des blocages, considérant qu’ils avaient « assez duré » et énumérant leurs conséquences sur la population : des « évacuations retardées », des malades « empêchés de rejoindre Nouméa » ou encore, sur le plan économique, des commerces, hôtels et familles « à bout de souffle, avec des revenus tombés à presque rien ». « Aucune cause, aussi juste soit- elle, ne saurait justifier que l’on fasse souffrir la population », a-t-il écrit.

Considérant ce communiqué comme « un signal extrêmement positif », la compagnie Air Calédonie a, de son côté, repris progressivement ses vols vers Lifou à partir de mercredi 3 juin, avec un premier vol qui s’est déroulé « sans encombre », à 8 heures. Le comité de coordination coutumière Ne Drehu a souligné qu’il « n’empêcherait pas les avions de se poser », mais qu’ils « continueront d’être sur place » afin de « sensibiliser la population » en les incitant à « privilégier d’autres moyens de transport ».