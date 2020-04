Matinée plutôt tranquille dans la classe de CP B du groupe scolaire de Boulari qui ne comptait, mercredi, que six élèves alors que près du double était attendu. Après un premier lavage des mains, la maîtresse Catherine a commencé la journée par expliquer aux petits pourquoi l’école avait été fermée durant quatre semaines.

Si certains enfants avaient entendu parler du virus, d’autres pas du tout. Ils ont pu regarder une vidéo sur le sujet. Puis on a bien expliqué les gestes barrières, à quoi servaient le savon et le gel hydroalcoolique à l’entrée des classes. Les enfants ont été installés, à un par table, et la vie scolaire a repris dans un climat plutôt serein. Dans cette école, les récréations ont également été aménagées : deux le matin et deux l’après- midi. Les enfants sortent par tout petits groupes et séparément. On trouve au sol des visuels de petits pieds signalant les distances à respecter. Les enseignants veillent au grain.

40 à 50 % d’absentéisme

Les autorités ont donné des grands principes à mettre en œuvre dans les établissements mais ce sont les équipes éducatives qui ont été à la manœuvre pour organiser les espaces, imaginer des supports, etc. Le midi, les temps de cantine ont été rallongés, et des jeux « sans contact » ont été imaginés.

Ici les masques pour le personnel ont été fournis, mais Olivier Larhantec, directeur de la caisse des écoles du Mont-Dore, observe qu’« ils ne font pas fureur », le personnel « ayant totalement intégré les gestes barrières, la distanciation ». Les locaux et les supports sont aussi nettoyés au peigne fin, après chaque passage. Dans les classes, nous n’avons pas non plus croisé de professeurs portant un masque. L’une d’entre elles a dit « ne pas vouloir effrayer les petits au premier jour ».

Le groupe scolaire de Boulari accueille habituellement 350 élèves sur 15 classes. Mercredi, la directrice, Rosita Vanhalle, recensait 40 à 50 % d’absences. « On verra jeudi s’il y a plus de monde. Mais certains parents ont déjà signalé qu’ils préfèrent attendre le 4 mai. Pour eux, il n’y a pas d’inquiétude, nous avons prévu des supports dans le cadre de la continuité pédagogique. » De son côté, la caisse des écoles a mis la barre haute pour le nombre de repas, elle ajustera ses livraisons si besoin. Bonne nouvelle en tout cas : tout les membres du personnel enseignant, éducatif et autre, avaient répondu présent pour cette rentrée un peu particulière.