Caren Euriboa, habitante de Houaïlou et maman de deux enfants de 7 et 5 ans, fait partie de ces parents apeurés. « Je n’enverrai pas mes petits à l’école jusqu’à la fin de l’année », certifie la jeune femme. Elle avoue avoir très peur pour eux, car sa nièce de 7 ans a contracté le Covid il y a deux semaines et développé des symptômes assez forts. « Des difficultés respiratoires, de fortes fièvres et une grande fatigue », énumère Caren.

Elle craint par ailleurs que son papa de 76 ans qui habite chez elle ne soit également contaminé. Particulièrement méfiante, elle admet « ne plus avoir confiance en rien ni personne ». Rien ne la rassure, surtout pas les autotests et les précautions mises en place à l’école. « Je ne crois pas que les autotests soient fiables et les mesures de protection à l’école ne sont pas suffisantes. Je travaille dans un établissement et je n’ai pas été convaincue », estime-t-elle.

« On attend de voir »

Stéphanie est davantage rassurée, mais elle reste très méfiante. Maman de cinq enfants, elle a accepté que ces grands reprennent le chemin du collège et du lycée la semaine dernière. « Tout se passe très bien, ils font leurs autotests », précise-t-elle. En revanche, pour les plus jeunes, elle se pose beaucoup de questions. « J’ai choisi de ne pas les envoyer, car celui qui est en primaire a des problèmes de santé. J’ai demandé l’avis au médecin qui ne m’a pas vraiment rassurée. J’ai appelé les instituteurs, ils me disent qu’ils ont mis les moyens pour protéger tout le monde, mais j’hésite beaucoup. J’attends de voir avant de les emmener », affirme Stéphanie.