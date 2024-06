Une rentrée compliquée

Une partie des 32 400 élèves du primaire ont regagné le chemin de l’école lundi 17 juin.

À Nouméa, 21 établissements publics sur 46 ont ouvert, avec le service de cantine mais sans celui de garderie. Au Mont-Dore, sept structures n’ont pas repris à cause « des barrages et blocages routiers ». La cantine fonctionne et la garderie seulement le matin. À Païta, les élèves ont été accueillis à partir de mercredi 19 juin uniquement le matin, avec deux heures de garderie avant et après, mais sans cantine, avant un retour à la normale prévu lundi 24 juin. L’école de Tontouta et les groupes scolaires Jean Ounou Cottin à La Tamoa et Henri-Martinet sont fermés. Les Scheffleras, après deux jours de classe, ont refermé leurs portes jusqu’à la fin de la semaine « en raison d’événements dans le secteur la nuit passée », pour une reprise le 24.

Exception à Plum, Yaté et Thio

À Dumbéa, même scénario. Dix établissements ont ouvert le matin avec une heure de garderie et sans cantine, huit non. Les collégiens étaient attendus mercredi à Baudoux, Magenta, Mariotti, Païta nord et sud, Katiramona et Boulari, et le 24 juin à Apogoti, Auteuil, Dumbéa-sur-Mer, Kaméré, Koutio, Rivière-Salée, Normandie et Portes-de-Fer. Plum, Yaté et Thio font exception. Pour les lycéens, ce sera le 24 à Jules-Garnier, Lapérouse, Escoffier et Dick-Ukeiwë, et à partir du 1er juillet au Mont-Dore. L’Université annonce également une reprise en présentiel dans deux semaines. En province Nord, le primaire et le secondaire attendront le 24, et les collèges et lycées sont fermés jusqu’à nouvel ordre.