Le gouvernement a arrêté un projet de délibération du Congrès. L’exécutif propose, au 1er décembre, d’avancer d’une heure, l’heure légale locale. Plus précisément, il s’agirait d’ajouter douze heures et non plus onze au temps UTC (temps universel coordonné) tel qu’il est déterminé par l’Observatoire de Paris. L’exécutif liste une série de retombées positives : l’ensoleillement plus tardif permettrait d’avantage d’activités sportives, culturelles ou de loisirs en extérieur, de consommation dans les commerces et les cafés-restaurants, l’amélioration de la sécurité et du sentiment de sécurité ou encore la réduction de la consommation d’énergie en particulier en été.