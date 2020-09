Les statistiques sur l’emploi et les salaires ne sont pas légion et, quand elles existent, offrent peu de perspectives. L’Institut de la statistique et des études économiques a dévoilé une étude sur les salaires entre les années 2013 et 2019. La bonne nouvelle, c’est que le salaire net moyen a progressé de 0,4 % par an, soit 7 % sur la période, pour s’établir à 342 000 francs par mois. L’Isee relève qu’en parallèle, les prix ont augmenté de 4,4 %. Pour l’institut, les salaires des Calédoniens ont connu une hausse de 2,5 %, déduction faite de l’évolution de l’inflation. À noter que l’indice des prix tel que mesuré repose sur des pondérations remontant à 2008. Il est probable que la consommation des Calédoniens ait évolué en 12 ans et que le poids de l’inflation puisse être amené à changer en fonction des résultats équivalents de l’enquête Budget- consommation des ménages, qui est en cours de finalisation.

La progression du pouvoir d’achat moyenne présentée par l’Isee masque, par ailleurs, des réalités bien différentes en fonction de la catégorie socioprofessionnelle du salarié, son âge, du statut (pour la fonction publique), du secteur d’activité, de la taille de l’entreprise et du genre. L’étude montre, effectivement, que si le genre est un facteur explicatif minime, la différence de salaires entre les femmes et les hommes est de l’ordre 14,4 % dans le privé et de 17 % dans le public (en 2013, l’Isee relevait une inégalité de 15 % dans le privé et 16 % dans le public). Des chiffres qui ont un peu progressé, dans le mauvais sens pour le public, et ce, malgré les discours politiques qui se succèdent et se ressemblent.

Outre les femmes, l’étude n’examine pas les inégalités liées aux discriminations en raison de la communauté d’appartenance, données absentes des déclarations nominatives de salaires que les employeurs, privés comme publics, adressent à la Direction des services fiscaux et sur lesquelles s’appuient les chiffres de l’Isee. Le document pointe néanmoins les profondes inégalités entre les différentes catégories socioprofessionnelles. Privé et public confondu, les ouvriers gagnent en moyenne 227 000 francs par mois, contre 631 000 francs pour les cadres et les professions intellectuelles supérieures. Il existe un ratio de 2,77 entre ces deux extrêmes. Si l’on compare ces chiffres avec ceux de la Métropole, on obtient un ratio de 2,4, le salaire de cadres étant inférieurs à ceux de Nouvelle-Calédonie, environ 490 000 francs contre plus de 630 000 francs.

Des hausses de pouvoir d’achat contrastées

Un niveau de salaires qui pèse sensiblement plus sur le coût du travail, donc la compétitivité des entreprises, que sur les bas salaires. Un élément qui n’est pas forcément en phase avec les différentes analyses économiques mises en avant et qui doit d’autant plus retenir l’attention des chefs d’entreprise que sur la période 2013-2019, ce sont les emplois qui ont relativement le plus progressé dans les entreprises. De 13,4 % des emplois, ils sont passés à 14,1 %. La part des employés est, quant à elle, passée de 55,1 à 55,7 %. Les ouvriers ont vu leur part se réduire de 18,1 % à 16,1 %.