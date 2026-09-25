Une première prise de possession, avant 1853

Dans un article publié il y a près de quarante ans, l’historien Joël Dauphiné détaille les conditions rocambolesques de la toute première déclaration de souveraineté en Nouvelle-Calédonie, fin 1843. Une affaire que la monarchie de France n’a pas ébruitée.

Ce jour férié sur le territoire accueille, depuis 2004, la Fête de la citoyenneté, une initiative voulue fédératrice. Dans les livres d’histoire, le 24 septembre marque surtout la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France en 1853 sous le regard du contre-amiral Auguste Febvrier-Despointes au nom du Second Empire. Fait largement méconnu, cet acte n’est pas le premier.

Signé de l’historien respecté Joël Dauphiné, un article publié en 1989 dans la Revue française d’histoire d’outre-mer détaille un épisode passé sous silence, intervenu dix ans avant l’annexion officielle. À cette époque, « le ministère de la Marine et des Colonies, gardien attentif des ambitions coloniales de la France, rêve tout naturellement d’une grande politique outre- mer et, depuis quelques années, il est à l’origine de plusieurs entreprises, amorcées un peu au hasard dans toutes les parties du monde avec un inégal bonheur », écrit l’agrégé d’histoire et docteur ès lettres.

L’océan Pacifique campe dans les esprits et la prise de possession de l’archipel des Marquises, en 1842, suscite une grande satisfaction du roi. « Depuis plusieurs semaines, les représentants de la Société de Marie [Mission mariste] attirent précisément l’attention sur la Nouvelle-Calédonie en sollicitant du ministère de la Marine le passage gratuit sur un bateau de l’État en faveur de quelques-uns de leurs missionnaires, conduits par Mgr Douarre, évêque d’Amata, qui ont décidé d’aller évangéliser les natifs de cette grande île peu hospitalière et mal connue. Pourquoi ne pas accéder à leur demande et, dans le même temps, s’assurer, avec leur concours, d’un nouveau point de relâche situé dans le Pacifique occidental, à proximité relative d’une Nouvelle-Zélande à laquelle on n’a pas encore officiellement et définitivement renoncé ? », décrypte Joël Dauphiné.