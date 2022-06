Quatre étapes

Quatre phases sont nécessaires pour transformer la boue d’épuration et les déchets verts broyés en compost. Une fois réceptionnés, ils sont mélangés avant d’être entreposés dans des casiers ventilés pour la fermentation. Un mois plus tard, place à la phase de maturation pendant environ deux mois. La dernière étape est celle du criblage, les morceaux trop épais retournent en fermentation. Le compost obtenu est entreposé le temps des analyses et avant toute commercialisation.

Les eaux sont collectées dans un bassin de rétention et seront réemployées pour arroser le compost en fermentation (qui doit rester humide), en cas de lutte contre les incendies ou en épandage des terrains agricoles alentour.

400 millions de francs

C’est le coût de la plateforme financée par les défiscalisations nationale et locale et les trois partenaires, Mango, CDE et CSP.

4 800 tonnes

Le site a été dimensionné pour traiter 6 000 tonnes de boues d’épuration et 6 000 tonnes de déchets verts broyés, ce qui correspond à une production annuelle estimée de compost de 4 800 tonnes. Il devrait être vendu entre 2 000 et 3 000 francs la tonne.