Enfin le ministre des Outre-mer a tenu à remercier notamment ses interlocuteurs et particulièrement les plus anciens pour lui avoir donné de « précieuses clés de lecture » sur l’histoire de la Nouvelle-Calédonie. « Après cette poignée de main, à l’époque, il en a fallu du courage à ces deux hommes pour revenir devant leurs bases et les leurs (…) Ce n’est pas que la poignée de main d’un accord, c’est la poignée de main de deux chefs qui, à un moment donné, ont pris leurs responsabilités, ont su faire preuve de dépassement. » Et d’ajouter : « Ce don familial ne nous oblige pas à faire des accords à tout prix et n’importe comment, parce que ce n’est pas ce que veut non plus l’État français (…), il faut tout simplement garder cette méthode, garder cet état d’esprit. On ne renie pas ce que l’on est, on ne renie pas son combat, mais si vraiment on croit à la paix, cette poignée de main doit nous inspirer. »

La statue de la poignée de main sera réalisée par le sculpteur Fred Fichet et devrait être inaugurée avant fin 2022.

D.P.

©gouv nc / M.D. / Ministère des outre-mer