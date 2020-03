L’histoire de cette maison remonte à plus de cent ans. Le premier acte enregistré par l’administration coloniale remonte à 1859. À l’époque, le gouverneur Saisset attribue une parcelle d’un peu plus de neuf hectares à Alphonse Bourgoin. L’année suivante, le terrain est revendu à Monsieur Ralph, qui le fait entrer dans les avoirs d’une société fondée à Melbourne. Cette société sera dissoute dix ans plus tard. Un des actionnaires rachète la totalité des terrains de la société et entreprend la construction de la demeure, aux alentours de 1880. La pierre utilisée pour la réalisation de l’édifice vient directement de la colline attenante et la main d’œuvre est fournie par l’administration pénitentiaire.

Une partie du terrain qui comprend la maison est ensuite vendue à Anastase Driez en 1893. Ce charcutier est probablement celui qui a achevé sa construction. En 1896, il loue la demeure qui est transformée en hôtel-restaurant. Elle devient le « Moulin-Rouge », un des premiers lupanars calédoniens, si ce n’est le premier. Malgré la fréquentation des chasseurs en partance pour Païta, Anastase Driez fait faillite et l’établissement est vendu deux ans plus tard, en 1898, à Jules Prosper Dubua.

Un entretien qui coûte très cher

La maison change ensuite plusieurs fois de main avant de devenir la propriété de Charles Louis Ohlen, un propriétaire de Païta, qui fait également l’acquisition des 70 hectares de terrain qui s’étendent jusqu’à Rivière-Salée. Détail amusant, le relevé cadastral de l’époque délimite alors le terrain grâce à des barrières, des tuyaux et même un caillou. Charles Ohlen est un homme d’initiative. Dans les années 60, il entreprend le lotissement d’une partie de son terrain qui couvre une partie de Rivière- Salée avec l’idée de permettre à des ouvriers d’accéder à la propriété en leur avançant l’argent. Valérie Ohlen garde précieusement les archives de son grand-père dans une malle. On peut y trouver les relevés cadastraux, mais également les livres de comptes qui ont permis de suivre les remboursements des personnes ayant acheté des terrains à Rivière-Salée dans les années 60.