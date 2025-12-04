Une nouvelle structure remplacera la Maison de la Nouvelle-Calédonie

Le président du gouvernement, Alcide Ponga, a annoncé officiellement la fermeture de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, à Paris, lors d’une conférence de presse organisée mercredi 3 décembre.
Il a rappelé les « problématiques juridiques et financières » à l’origine de cette fermeture, comme le loyer mensuel de six à sept millions de francs pris en charge exclusivement par la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les 300 millions de francs de fonctionnement versés cette année. « À un moment donné, il fallait arrêter l’affaire. » Sur accord du conseil d’administration, les activités de la MNC continueront jusqu’au 9 janvier 2026, avant de cesser définitivement.
Un « service du gouvernement » devrait cependant voir le jour par la suite. Il sera situé dans des locaux inoccupés de la Nouvelle-Calédonie, situés au 7e arrondissement de Paris. « Ça ne coûtera rien et nous pourrons mettre en place un budget pour réellement faire ce qui est à faire », explique Alcide Ponga. La structure pourra accueillir, entre autres, les ministres ainsi que les étudiants calédoniens, même si ceux-ci sont désormais pris en charge par les trois provinces. « Ça continuera à être la Maison des Calédoniens à Paris », rassure le président du gouvernement. Côté santé, une convention a été signée entre la Cafat et le Casodom (association au service des ultramarins en Hexagone) afin d’assurer la prise en charge des malades calédoniens évasanés en France.