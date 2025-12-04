Une nouvelle structure remplacera la Maison de la Nouvelle-Calédonie

Le président du gouvernement, Alcide Ponga, a annoncé officiellement la fermeture de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, à Paris, lors d’une conférence de presse organisée mercredi 3 décembre.

Il a rappelé les « problématiques juridiques et financières » à l’origine de cette fermeture, comme le loyer mensuel de six à sept millions de francs pris en charge exclusivement par la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les 300 millions de francs de fonctionnement versés cette année. « À un moment donné, il fallait arrêter l’affaire. » Sur accord du conseil d’administration, les activités de la MNC continueront jusqu’au 9 janvier 2026, avant de cesser définitivement.

Un « service du gouvernement » devrait cependant voir le jour par la suite. Il sera situé dans des locaux inoccupés de la Nouvelle-Calédonie, situés au 7e arrondissement de Paris. « Ça ne coûtera rien et nous pourrons mettre en place un budget pour réellement faire ce qui est à faire », explique Alcide Ponga. La structure pourra accueillir, entre autres, les ministres ainsi que les étudiants calédoniens, même si ceux-ci sont désormais pris en charge par les trois provinces. « Ça continuera à être la Maison des Calédoniens à Paris », rassure le président du gouvernement. Côté santé, une convention a été signée entre la Cafat et le Casodom (association au service des ultramarins en Hexagone) afin d’assurer la prise en charge des malades calédoniens évasanés en France.