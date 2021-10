Météo France Nouvelle-Calédonie l’a confirmé : la saison chaude 2021- 2022 sera placée sous le signe d’un nouvel épisode La Niña. Dans ce contexte, les pluies devraient être supérieures aux valeurs de saison et les températures, légèrement plus élevées qu’à l’accoutumée. En cause, de fréquentes intrusions d’air humide et chaud d’origine tropicale et d’un océan plus chaud que la normale aux abords de la Nouvelle- Calédonie.