Une nouvelle étude sur l’ESS

Le gouvernement a signé, mercredi 6 mai, une convention de financement avec l’AFD, Agence française de développement, pour la réalisation d’une étude visant à structurer l’économie sociale et solidaire (ESS). Une étude avait déjà été réalisée en 2021, mais avec la période des émeutes, « il était important de mettre à jour les informations » et de « connaître l’évolution des besoins et comment y répondre », indique Naïa Wateou, membre du gouvernement en charge de la structuration de l’ESS. L’étude devrait durer six mois. Elle est financée à hauteur de 7,5 millions de francs par l’AFD.
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