Une nouvelle étude sur l’ESS

Le gouvernement a signé, mercredi 6 mai, une convention de financement avec l’AFD, Agence française de développement, pour la réalisation d’une étude visant à structurer l’économie sociale et solidaire (ESS). Une étude avait déjà été réalisée en 2021, mais avec la période des émeutes, « il était important de mettre à jour les informations » et de « connaître l’évolution des besoins et comment y répondre », indique Naïa Wateou, membre du gouvernement en charge de la structuration de l’ESS. L’étude devrait durer six mois. Elle est financée à hauteur de 7,5 millions de francs par l’AFD.