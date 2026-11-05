Une nouvelle desserte entre l’île des Pins et Nouméa

Un catamaran de 290 places, baptisé Grand Sud, assurera des rotations entre Nouméa et l’île des Pins à partir de 2027. Selon les Nouvelles calédoniennes, la province Sud a attribué l’exploitation de cette desserte maritime à Carsud pour une durée de quatre ans. Le navire remplacera ainsi le Betico 2. Dans un premier temps, deux rotations par semaine sont prévues.