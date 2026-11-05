Une nouvelle desserte entre l’île des Pins et Nouméa

Un catamaran de 290 places, baptisé Grand Sud, assurera des rotations entre Nouméa et l’île des Pins à partir de 2027. Selon les Nouvelles calédoniennes, la province Sud a attribué l’exploitation de cette desserte maritime à Carsud pour une durée de quatre ans. Le navire remplacera ainsi le Betico 2. Dans un premier temps, deux rotations par semaine sont prévues.
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