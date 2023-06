Une navette à la découverte de Bourail

Le bus dessert toutes les 30 minutes huit arrêts de Bourail pendant les deux week-ends des vacances scolaires, les 3, 4, 10 et 11 juin. Sud Tourisme lance ce nouveau service pour « améliorer l’expérience touristique », en proposant de découvrir les points d’intérêt sans conduire.

Le circuit part du village, passe par la Roche Percée et Poé, puis fait le tour du domaine de Deva jusqu’au sentier des origines. Le ticket est vendu 500 francs à bord. Il permet de descendre et de remonter entre 9 heures et 16 heures.

B.B.