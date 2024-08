Une mission du FIP en Calédonie

C’est désormais officiel : le Forum des îles du Pacifique (FIP), actuellement présidé par le Premier ministre des îles Cook Mark Brown (photo), enverra une « mission d’enquête » sur le territoire d’ici la fin du mois.

Demandée par l’organisation régionale et ses 18 États indépendants et territoires d’Océanie fin juillet, cette mesure a, il y a quelques jours, obtenu l’accord du président de la République. « Mandatée par Emmanuel Macron, j’ai remis une lettre au président en exercice du Forum des îles du Pacifique,

Mark Brown, et au secrétaire général, Baron Waqa, pour proposer à la troïka du FIP [les îles Fidji, les îles Cook et le Royaume de Tonga, ndlr] une visite en Nouvelle-Calédonie avant la prochaine réunion de ses dirigeants à Nuku’alofa », a publié, le 9 août, l’ambassadrice de France pour le Pacifique Véronique Roger-Lacan sur son compte X.

Dans le contexte que connaît la Nouvelle- Calédonie, cette mission « d’observation et de dialogue » doit permettre de favoriser des « discussions » entre « toutes les parties prenantes du destin commun ». « Rien de plus habituel et de plus traditionnel en droit international public que cela », a affirmé Véronique Roger-Lacan auprès d’RRB, mardi 13 août. Leur venue sur le territoire devrait s’effectuer avant le 26 août, date d’ouverture du prochain sommet du FIP aux Tonga.

N.H.