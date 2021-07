Preuve de leur bonne foi, la manifestation est ouverte à tous, non-vaccinés comme vaccinés. « J’ai des amis qui le sont et qui vont venir parce qu’ils estiment que chacun a le droit de dire oui ou non. Nous ne représentons aucune association, aucun collectif ni aucun parti politique et nous n’aurons aucun signe distinctif. »

Ne leur dites surtout pas qu’ils sont anti-vax. Ce n’est pas le message que Jérémy Simon, un des organisateurs de la marche pacifique, veut faire passer. « Nous sommes simplement des citoyens qui nous mobilisons contre la vaccination et le pass sanitaire obligatoires, pose ce jeune chef d’entreprise. En Métropole, il va bientôt être possible de suspendre le salaire d’employés non vaccinés et beaucoup d’activités vont être interdites à ceux qui ne disposent pas de pass. C’est une grave atteinte aux libertés. On se mobilise pour prévenir les gens de ce qu’il pourrait se passer ici aussi. »

« Éclairée et modérée »

Des membres du collectif Reinfo Covid NC, créé en mars, vont prendre part au mouvement. Ils insistent sur ce point. « Tout le monde est invité à défiler car cela nous concerne tous, il s’agit du principe de nos libertés fondamentales, on n’a jamais vu ça, une telle restriction de nos mouvements et de nos déplacements », s’insurge une des porte-paroles, Gaëlle Wéry.

Kinésithérapeute de métier, elle réaffirme la position du collectif. « On n’est pas contre le vaccin, mais pour une vaccination éclairée et modérée. On estime qu’il n’y a pas une information claire et loyale sur la question, ce qui va à l’encontre de la déontologie de la santé. » Gaëlle Wéry indique, en revanche, être opposée à la vaccination des enfants et des adolescents. Ce qu’elle déplore ? « On essaye de nous coller l’étiquette anti-vax, mais c’est faux. »

Ce qu’elle souhaiterait ? Que le discours officiel évoque des questions telles que la poursuite des essais cliniques, les effets secondaires, l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle octroyée aux différents vaccins, la prise en charge du virus ou encore la différence entre le nombre de cas et de malades. En toute transparence. « On plaide pour la mise en place d’une politique sanitaire proportionnée et adaptée aux derniers traitements – autre que la vaccination – en lien avec les connaissances sur la Covid. On voudrait proposer cela aux politiques. »

Le collectif, qui a créé une page Facebook avec environ 1 600 abonnés, bénéficie du soutien de 250 sympathisants. Reinfo Covid a déjà organisé une manifestation publique le 14 juillet sur la place Cocotiers, à laquelle ont participé quelque 130 personnes.