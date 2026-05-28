Une maquette de l’ancien bagne inaugurée à Nouville

L’association Témoignage d’un passé, Atup, a inauguré, vendredi 22 mai, une maquette de l’ancien bagne de Nouville, accompagnée de sa borne interactive. Confectionnée dans les années 1980 par l’artiste René Renneteau, la maquette est restée une quarantaine d’années au musée de Bourail, avant que l’Atup effectue une demande auprès de la mairie pour qu’elle rejoigne le site historique de l’île Nou.

En échange, des cartes de concessions des districts de Bourail ont été données. La maquette a été reconstituée en 2024 par l’artiste Philip Markham, qui a pris soin de corriger les quelques erreurs contenues sur l’ancien modèle. L’Atup a répondu à un appel à projets portant sur la valorisation du patrimoine des outre-mer, ce qui lui a permis d’obtenir une subvention d’1,8 million de francs. C’est grâce à cette somme que la restauration de la maquette a pu être réalisée.