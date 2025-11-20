Une manifestation pour la justice des « martyrs »

Une centaine de personnes ont manifesté mardi 18 novembre à Nouméa, du Mwâ Kââ jusqu’au tribunal, pour demander plus de transparence dans les enquêtes sur les décès survenus durant les émeutes de 2024. La manifestation était organisée par les familles de victimes. Le procureur de la République a reçu une délégation.