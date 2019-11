Sur la question de la diversification de l’économie, le cabinet de Christopher Gyges suggère de créer des zones franches. Il s’agirait de faciliter l’implantation d’entreprises sur un territoire donné en les exonérant totalement de l’impôt sur les sociétés pendant trois ans, puis de 75 % la quatrième année et 50 % la cinquième année (ne sont pas concernées les activités bancaires et d’assurances). Ces zones visent tout particulièrement les activités liées à l’économie bleue, l’économie verte, au numérique ou au tourisme. Une réduction d’impôt est prévue pour les investissements dédiés à la recherche et à l’innovation dans la limite de cinq millions de francs par an. Une niche fiscale pourrait voir le jour pour récompenser l’investissement participatif dans les PME.

Si l’on peut comprendre l’enthousiasme des chefs d’entreprise, les mesures destinées à encourager le pouvoir d’achat sont sensiblement plus modestes. Le plan prévoit, par exemple, d’inscrire le bouclier qualité-prix dans la loi. À ce sujet, les critiques se font de plus en plus en vives. Le fait que le prix moyen des paniers est inférieur de près de 20 % du plafond montre que ce dernier est peut- être trop élevé. Le volet relance du pouvoir d’achat propose, par ailleurs, de diminuer les frais d’acquisition immobilière lors de l’achat en Vefa (vente en état futur d’achèvement), d’exonérer les heures supplémentaires dans la limite de 500 000 francs par mois et la création de chèques-vacances.

Le bon diagnostic ?

Le projet de loi reprend, enfin, le principe de la prime d’activité, instaurée par Emmanuel Macron en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Sur la base du volontariat du chef d’entreprise, cette prime, plafonnée à 100 000 francs, est exonérée de charges et d’impôts. Elle devra être versée avant le 30 juin et concernera uniquement les salariés gagnant moins de trois fois le SMG par mois. Une évaluation est prévue à la fin du délai. Le projet de loi ne fait donc pas d’annonce fracassante et propose des mesures de bonsens, en particulier du point de vue de la simplification pour les entreprises.

Reste qu’il crée ou maintient un certain nombre de niches fiscales, en plus des très nombreuses déjà existantes. Si l’on considère les analyses de l’IEOM, de l’Isee et de l’AFD découlant de l’étude Cerom, on peut toutefois se demander si le plan se base sur le bon diagnostic. Comme le souligne l’étude, l’investissement des entreprises se maintient à un niveau relativement élevé, ce qui n’est pas le cas de la consommation des ménages, qui décroche. Elle représente pourtant le principal pilier de la croissance. La relance de cette dernière aurait donc probablement nécessité un effort plus marqué sur le pouvoir d’achat, d’autant que les mesures concernent peu les salariés aux revenus les plus faibles qui représentent un poids important dans la consommation globale. Les syndicats déplorent d’ailleurs le fait de ne pas avoir été associés aux différentes réflexions.