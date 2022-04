Les Français sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour de l’élection présidentielle.

12 candidats sont en lice, quatre femmes et huit hommes. La fracture des traditionnels partis de gouvernement s’est encore accentuée en cinq ans. Les extrêmes se sont renforcés.

Emmanuel Macron est en tête des sondages. Il n’est plus le nouveau venu et part dans d’autres dispositions qu’il y a cinq ans. Mais il a été la cible de tous les autres candidats durant cette campagne. Il est suivi par Marine Le Pen.

Si cet affrontement se reproduit, ces mêmes sondages la donnent plus forte au second tour qu’en 2017. La présidente du Rassemblement national pourrait bénéficier d’un report de voix d’une partie des électeurs d’Éric Zemmour, de Valérie Pécresse, voire de Jean-Luc Mélenchon, le représentant de La France insoumise qui n’a cessé de monter ces dernières semaines.

En Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron semble largement soutenu. Mais l’électorat le plus à droite pourrait y rester et s’éparpiller entre les autres candidats. Reste à savoir dans quelle mesure. À l’opposé de cette tendance, les candidats de gauche pourraient pâtir de l’effet référendum et d’une abstention des indépendantistes. La campagne présidentielle a été pour le moins étrange. Faite de buzz et de thématiques lointaines des vraies préoccupations des Français dans les premières semaines, elle a été reléguée au second plan depuis le début de la guerre en Ukraine. Résultat, une grande incertitude et de fortes inquiétudes au sein de l’électorat. Cette élection est d’autant plus importante dans un contexte international, national et local

si tendu.