Une étape de plus vers la transition énergétique

La station de transfert d’énergie par pompage (Step) de Tontouta, projet évoqué depuis de nombreuses années, pourrait être mise en service dès 2032. Elle devrait assurer « 35 % de la consommation des Calédoniens », affirme Jean Gabriel Faget, directeur général d’Enercal.

Alors que le projet a été mis en pause en 2024 et 2025, le gouvernement va lancer un appel à manifestation d’intérêt auprès des entreprises calédoniennes qui souhaitent se positionner sur la conception de cette Step. Le début des travaux est fixé à début 2028. Cela participera à « relancer l’économie », a souligné Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de la transition énergétique.

La construction de cette infrastructure, financée par l’État et installée sur un ancien site minier désaffecté, représente un coût de 60 milliards de francs. 130 emplois en moyenne seront créés lors de cette construction, « avec 22 milliards de francs réinjectés directement dans l’économie calédonienne ».

À terme, ce projet d’envergure devrait permettre au secteur du nickel de bénéficier d’une énergie décarbonée et à moindre coût.