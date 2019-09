Une baisse, oui, mais pas de 10 %

Philippe Michel, secrétaire général de Calédonie ensemble, rappelle que ce contrôle des prix et des marges a permis, selon lui, une baisse de 5 à 6 % sur des produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien et de 11 % sur les pièces automobiles. Pourtant, l’ancienne mandature avait annoncé une baisse des prix de 10 %. Sur ce point Philippe Michel, répond « qu’on n’est pas si loin », sachant, au passage, que ce contrôle a permis d’enregistrer tout de même « une légère déflation de 0,3 % sur les 12 derniers mois ». Ce qui inquiète donc le parti de Philippe Gomès, c’est de savoir ce qu’il va se passer au 1er octobre, d’autant plus qu’il avait indiqué être favorable à la suppression du contrôle des prix et des marges à la condition que des accords de compétitivité, permettant de garantir la stabilité des prix, soient passés dans chaque filière. « Aujourd’hui, rien n’a été fait, ces discussions n’ont pas eu lieu et en tout cas, elles n’ont pas permis d’aboutir à des accords de stabilité et de garantie de maintien des prix » et Calédonie ensemble d’interpeller le gouvernement sur le dispositif de substitution qu’il a l’intention de mettre en place.