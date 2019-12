La Chambre d’agriculture vient de diffuser les résultats de son enquête sur la sécheresse et ses conséquences pour les agriculteurs. Au total, ce sont près de 261 professionnels qui se sont exprimés, soit 9 % de la population agricole. Il ressort que la sécheresse augmente les coûts de production, mais également la pression de la faune sauvage sur les cultures. Les rendements sont impactés de manière significative aussi pour les productions végétales qu’animales. Si les chiffres d’affaires sont globalement restés stables, certains agriculteurs ont été sensiblement plus impactés. Les professionnels ont produit un certain nombre d’idées pour améliorer les choses mais, plus inquiétant, près de 58 % d’entre eux ont indiqué penser réduire leur activité, voire arrêter totalement.