Une difficile relance pour le tourisme calédonien

Une réunion de travail dédiée au tourisme était organisée à la Station N, mercredi 10 septembre. Animée par Christopher Gygès, président de Nouvelle-Calédonie tourisme (NCT) et membre du gouvernement en charge de l’économie et de la fiscalité, la rencontre a rassemblé différents acteurs du

secteur, des compagnies aériennes, Aircalin et Air Calédonie, des travailleurs indépendants spécialisés dans les activités nautiques, mais aussi des gérants d’hôtels ou d’entreprises de transports terrestres.

L’objectif était de recenser les difficultés et de « proposer des solutions » à destination des professionnels, « durablement impactés par la crise [actuelle] », a souligné Christopher Gygès.

En 2024, le territoire a accueilli 59 400 touristes, soit « deux fois moins qu’en 2023 », avec un effondrement de 84 % de l’affluence touristique entre avril et juin 2024, a récemment révélé l’Isee, Institut de la statistique et des études économiques. Une situation qui ne s’est guère améliorée au 1er trimestre 2025, avec une chute de 62 % de la fréquentation touristique comparativement à la même période en 2024. Seule l’activité de croisière a repris timidement, avec toutefois moins de croisiéristes (-15 %) qu’au 1er trimestre 2024.