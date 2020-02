Deux hommes, une femme et une fille de douze ans ont survécu à une longue dérive de 2 000 km en mer a rapporté le Solomon Star News. Ils étaient partis de Bougainville, en Papouasie Nouvelle- Guinée, sur une petite embarcation de pêche pour rejoindre les îles Carteret à 100 km de distance. Un couple est mort ainsi que leur bébé. Les naufragés ont survécu grâce aux cocos flottant à la surface et à l’eau de pluie. Ils ont été récupérés par un bateau de pêche non loin de la zone calédonienne. Les naufragés ont été débarqués aux Salomon.