Météo France NC informe que les conditions sont favorables au développement d’une dépression tropicale en Mer de Corail à partir de vendredi. Une dégradation du temps est à prévoir avec de fortes pluies. Le déconfinement avait déjà été marqué, le week-end dernier, par un épisode de vigilance pour fortes pluies et orages. Les cumuls de pluie ont été plus marqués sur l’Est et la chaîne, alors que de forts vents ont soufflé sur l’ensemble du territoire. Le pays étant encore placé sous le signe de la Niña, des pluies supérieures aux normales peuvent par conséquent se produire en ce mois d’avril. À noter que le mois de mars a été une exception à ce phénomène avec une sécheresse marquée, en particulier de Bourail à Nouméa.