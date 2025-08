Une démographie perturbée

Le chiffre était peut-être plus attendu que celui de la population totale : combien de personnes ont-elles quitté le territoire après mai 2024 ? La seule donnée disponible venait jusqu’à présent de la Chambre de commerce et d’industrie, qui affirmait que plus de 10 000 personnes sont parties en 2024. Malheureusement, l’Insee et l’Isee ne sont pas encore en mesure de satisfaire la curiosité des Calédoniens.

Seule donnée disponible : entre 2019 et 2025, le solde migratoire est de – 18 000 personnes. « Nous n’avons pas d’éléments, aujourd’hui, pour dire si c’est parce qu’il y a eu moins d’entrées ou plus de sorties », admet Jean-Philippe Grouthier. D’autant que la Nouvelle-Calédonie a connu deux crises durant cette période : le Covid-19 et les émeutes de mai 2024. Il faudra donc attendre que l’Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie réalise une analyse plus fine des données pour connaître l’ampleur réelle du phénomène.

UNE POPULATION EN MOUVEMENT

Un autre enseignement est la répartition de la population au sein même du territoire. Bien qu’elle abrite trois habitants sur quatre, la province Sud perd de son dynamisme puisqu’elle est la plus touchée par la baisse de sa population (- 4 %), notamment dans le Grand Nouméa. À l’inverse, le Nord en gagne (+ 2,1 %, avec 50 947 hab.), de même que les Îles (+ 1,7 %, avec 18 671 hab.). Les équilibres entre provinces ne sont pas pour autant bousculés.