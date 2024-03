Une demande pour reporter l’examen des réformes en cours

Les Loyalistes et Le Rassemblement ont écrit aux présidents du gouvernement et du Congrès pour qu’ils suspendent l’examen des réformes au Congrès, portant création et augmentation de taxes et impôts. « Le Congrès ne peut pas décemment observer ce qu’il se passe au-delà de ses murs et ne pas réagir », disent ses représentants citant « une crise économique et sociale sans précédent ».