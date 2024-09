Une délégation calédonienne à Paris

La délégation regroupe trois des quatre parlementaires, les représentants de l’UC, Calédonie ensemble et l’Éveil océanien au Congrès, le président du Sénat coutumier. L’idée est de rencontrer les principaux chefs de partis politiques et groupes parlementaires en Métropole pour défendre le plan quinquennal de reconstruction adopté le 28 août par le Congrès. Porté au départ par Calédonie ensemble, celui-ci prévoit une demande de 500 milliards de francs sur cinq ans. Seuls le Palika et Les Loyalistes ne font pas partie de la délégation. Ils estiment qu’il faut entamer une démarche commune avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui planche sur son propre plan de reconstruction.