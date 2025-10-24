« Une Coupe du monde, les petits se disent maintenant que c’est possible »

DNC : Au-delà des résultats de l’équipe pre- mière, les sélections calédoniennes jeunes enchaînent les qualifications en Coupe du monde. Est-ce inédit ?

Dominique Wacalie : Oui, c’est une première. C’est un résultat que nous avons souhaité il y a huit ans, lors de la qualification des U17 en Coupe du monde en 2017 en Inde. Cette première participation a constitué une référence. Nous nous sommes dit qu’il fallait encore travailler pour essayer d’en faire profiter d’autres sélections. Je l’avoue, on ne s’attendait pas à avoir tout le monde d’un seul coup ! Nous sommes un peu surpris, mais il y a eu du bon travail ces dernières années. Les jeunes en bénéficient aujourd’hui.

« Du bon travail », c’est-à-dire ?

C’est un ensemble. La fédération collabore en permanence avec les comités, les districts et les clubs. Les jeunes, garçons et filles, viennent de ces clubs, qui « surfent » sur les actions fédérales que nous mettons en place. Je citerais la formation des éducateurs, mais aussi des dirigeants pour structurer leurs clubs, également le développement du football des « petits », à partir des U6, enfin la structuration du staff des sélections nationales pour optimiser la préparation des jeunes garçons et filles en vue d’échéances internationales.

Avec ces trois domaines transversaux – formation, développement et actions d’excellence de haut niveau – et la participation des clubs et des organes déconcentrés de la fédération, l’ensemble des jeunes, des dirigeants et des éducateurs sont connectés vers un objectif commun : faire vivre des événements exceptionnels aux pratiquants et aux équipes d’encadrement. Ces événe- ments exceptionnels sont des éléments moteurs pour le club. D’ailleurs, on le voit maintenant lors des détections, tous les petits veulent faire une Coupe du monde et ils se disent que c’est possible !