La collectivité a pris l’engagement moral de travailler avec les associations et ONG environnementales à l’élaboration d’une stratégie de reboisement sur le long terme. Une politique rendue nécessaire par la diminution constante des surfaces forestières, à cause des activités humaines, des feux, des espèces envahissantes et du changement climatique et qui pourrait aussi bénéficier à la relance du secteur forestier et agroforestier. Une politique qui vise notamment à l’accession de « fonds verts » français ou européens. Et qui pourrait aussi se servir des fameuses compensations minières.

Les acteurs présents, le 15 septembre, vont se retrouver dans le cadre d’ateliers, de visites de terrain et devront déterminer, avant la fin de l’année, une feuille de route définitive avec des objectifs numériques, géographiques et financiers. Les associations vont apporter leurs connaissances, leur savoir-faire en matière de plantations, la province son soutien technique, sa caution morale, sa puissance de communication et la collaboration de la SAEM Sud Forêt. Charge à eux tous ensuite de proposer des projets, pilotes dans un premier temps, et d’accéder aux financements institutionnels ou privés, sachant que les subventions locales sont en voie de diminution.

L’ambition générale vise en particulier la protection, la gestion et la restauration des bassins-versants (drainés par les cours d’eau) et en priorité les espaces dégradés par les feux, la mine, les espèces envahissantes par l’utilisation d’une sylviculture « ambitieuse » et « respectueuse ».

Des plantations de substitution au maquis minier

La question des compensations minières est une source de réflexion concrète. Les sociétés minières sont tenues, on le sait, de planter suite au défrichement, mais force est de constater qu’elles ne respectent pas toujours leurs obligations. « L’idée est de proposer à celles qui ont pris du retard de remplacer les objectifs de maquis minier par des plantations de substitution bénéficiant à la sylviculture et aux associations environnementales », explique Philippe Blaise, vice-président de la province, en charge de l’environnement. Proposition sera faite qu’un tiers des surfaces à replanter ne le soit pas en maquis minier, mais en sylviculture, en reboisement de forêt sèche. Ces opérations seront financées dans le cadre des obligations des sociétés.

Interrogée sur les inquiétudes légitimes relatives à la monoculture de Pinus, dont on connaît, malheureusement, le potentiel envahissant, la collectivité répond qu’il y a eu, effectivement, une époque où l’on plantait « n’importe quoi, n’importe où », mais Sud Forêt avait les compétences pour gérer correctement les plantations. De fait, la province soutient son ambition de créer un modèle de sylviculture durable qui associe des espèces à rotation rapide, comme le Pinus, et lente, comme l’araucaria, le chêne gomme, des plantations à « haute qualité environnementale ».

« Tout l’intérêt de la plantation HQE, c’est qu’on crée des modèles économiquement pérennes qui permettent de financer du reboisement à vocation écologique. On finance avec des espèces à croissance rapide (25 ans) des plantations d’espèces à croissance lente (60, 90 ans) », illustre Philippe Blaise. Ricardo Pinilla Rodriguez, directeur général de Sud Forêt, attendait cette démarche. « Je suis très heureux parce qu’on travaille à la restructuration de la filière bois (sylviculture, forêt et construction bois), mais il manquait ce soutien pour le reboisement de restauration. On va créer réellement une richesse pour les générations futures. »