Une centrale solaire en 2027 à Bourail

La commune de Bourail et Alizés Énergie, filiale du groupe Engie, ont lancé, le 7 août, les travaux de la centrale photovoltaïque « PV Perruches ». Cette future centrale solaire, implantée sur une parcelle communale, sera exploitée par Alizés Énergie dans le cadre d’un contrat de 30 ans avec le gestionnaire du réseau.
D’une puissance installée de 3 MWc, elle produira environ 4 350 MWh d’électricité renouvelable par an, soit l’équivalent de la consommation électrique d’environ 1 400 foyers, près de 25 % de la consommation électrique de la commune. « L’électricité renouvelable produite bénéficiera directement aux foyers bouraillais », s’est réjoui le maire, Patrick Robelin.