Une centaine de produits à prix modérés

Le gouvernement, les industries de trans- formation, importateurs et distributeurs ont signé un accord interprofessionnel pour modérer les prix de plus d’une centaine de produits de première nécessité ou de grande consommation. L’objectif : redonner du pouvoir d’achat aux Calédoniens et soutenir la consommation des ménages. Les professionnels s’engagent à diminuer les prix de vente des produits listés dans les grandes et moyennes surfaces et les commerces à dominante alimentaire y compris les stations-services. L’application de l’accord sera vérifiée par la DAE, Direction des affaires économiques.