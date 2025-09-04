Une carte professionnelle pour les artistes

Mercredi 3 septembre, le gouvernement a défini le formulaire type de demande d’attribution de la carte professionnelle des artistes. Le document précise les informations à fournir ainsi que la liste des pièces justificatives à joindre au dossier. Une étape importante pour la structuration du secteur artistique local.

Autre mesure adoptée, dans l’apiculture, cette fois : l’obligation pour les professionnels comme pour les amateurs de déclarer leurs ruches. Cette décision intervient plus d’un an après l’interception d’un groupe d’abeilles porteuses du parasite varroa sur un paquebot en provenance du Vanuatu.