Une campagne pour protéger les enfants des écrans

L’Agence sanitaire et sociale déploie, en ce mois de décembre, une campagne de communication pour sensibiliser le grand public au risque d’une exposition des enfants trop précoce ou prolongée aux écrans. Trois jeunes sur quatre passent au moins deux heures par jour devant un écran et un sur cinq, plus de six heures. Pour rappel : pas d’écran avant trois ans, pas d’écran sans accompagnement et quatre moments clés sans écran quel que soit l’âge (matin, repas, coucher et chambre).