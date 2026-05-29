Une « bouffée d’oxygène » pour le monde économique

Face à l’urgence de la situation, et à la demande du monde économique, des mesures immédiates en faveur de la trésorerie des entreprises et de la préservation de l’emploi ont été mobilisées à titre exceptionnel. L’enveloppe de six milliards de francs par an (50 millions d’euros par an jusqu’en 2030) de l’État, qui devait être dédiée en 2026 à la réforme de l’impôt sur les sociétés (IS) dans le cadre du pacte de refondation, est redirigée sur ces mesures qui auront donc un coût nul pour le gouvernement local.

« Cette décision (de réorienter les fonds) part du monde économique et a été relayée ensuite par le gouvernement dans un courrier au Premier ministre la semaine dernière qui a donné droit à cette demande, retrace Amaury Decludt, directeur de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie. Cela montre que, à la fois le gouvernement et l’État, sont à leur écoute et en mesure d’adapter les dispositifs aux difficultés que rencontrent les entreprises. »

« EFFET MAXIMAL »

Les sociétés ayant connu une forte baisse de leur chiffre d’affaires pourront bénéficier, sans pénalité, d’un report de leurs cotisations patronales sur le Ruamm, à compter du troisième trimestre 2026. Un travail devait être réalisé dans le courant de la semaine entre l’État, le gouvernement et la Cafat, sur la durée du dispositif ou le seuil de baisse du chiffre d’affaires. « L’objectif étant qu’elle ait un effet maximal pour les entreprises », selon Amaury Decludt.

« On va affiner cela avec les services de la Cafat et la mission interministérielle. On aimerait partir sur une durée d’une année pleine, mais pour l’instant, il est prévu de le faire sur le troisième trimestre pour voir le montant qui sera mobilisé. On ajustera ensuite, par arrêté, ce qui est extrêmement flexible. Le but est de le faire sur plusieurs trimestres, dans la limite de l’enveloppe disponible », précise Christopher Gygès, en charge de l’économie au gouvernement.

Sur le chiffre d’affaires, ajoute-il, « on est aujourd’hui sur moins 40 %, mais il y a le problème de l’effet de seuil donc, encore une fois, cela doit être affiné ».