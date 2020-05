Comment va se concrétiser ce travail de mémoire par l’association ?

L’idée de donner le nom de Jacques Lafleur à l’aérodrome de La Tontouta avait été émise. Nous avons trouvé que c’était un très beau geste, étant donné que Jean-Marie Tjibaou a son monument et le centre culturel, ce qui est très bien et qui devait être fait. D’ailleurs, Jacques Lafleur a inauguré le centre Tjibaou en 1998, il ne faut pas l’oublier. J’ai pensé que les politiques allaient effectivement faire quelque chose, mais il n’en a rien été. L’association aura donc notamment pour but de relancer cette idée d’aéroport international qui porterait le nom de Jacques Lafleur. Mais c’est assez difficile à mettre en place parce que l’État doit intervenir. Donc à travers cette association, nous allons relancer tout cela. Ce serait une belle reconnaissance.

Par ailleurs, je trouve dommage que ce pan de l’histoire ne soit pas mentionné dans les programmes scolaires. On n’apprend pas aux élèves l’histoire des accords, ce qu’a fait Jacques Lafleur, ce qu’a fait Jean-Marie Tjibaou. C’est triste quand on sait ce que cela représente pour la Nouvelle-Calédonie. Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou ont été récompensés à titre posthume de la Colombe de la paix, les gens l’ont peut-être oublié et il serait bon de le rappeler. Nous pourrions donc aussi intervenir sur ce sujet. Il pourrait y avoir des commémorations, des ouvrages. L’idée est vraiment que ce souvenir perdure dans le temps et l’histoire.