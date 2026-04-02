Une assemblée citoyenne au Congrès

Le Congrès a installé, vendredi 27 mars, une assemblée citoyenne. 24 personnes ont été tirées au sort pour travailler sur une thématique issue d’une consultation publique : la transparence de la décision publique et la confiance envers les institutions.

Leurs travaux, durant quatre sessions, aboutiront à des propositions. Jovanka Cherika, qui avait répondu à la consultation, a accepté la mission. « En 2024, en plus des émeutes, j’ai perdu mon travail à KNS et j’ai réalisé que les institutions affectent vraiment nos vies. » Ses attentes sont multiples : « Je veux voir comment s’organise le Congrès. Et le fait que la parole soit donnée aux citoyens peut donner davantage confiance dans ces institutions ».

« Il y a une grande défiance, reconnaît Veylma Falaeo, la présidente du Congrès. Les gens n’y croient plus. Ils veulent être mieux pris en compte. Il faut trouver les moyens de recréer du lien entre les habitants et les institutions. »